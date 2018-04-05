Эта ночь в Баку обещает быть самой страшной за всю весну (ВИДЕО)

5 апреля 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Azerbaijan с 13 на 14 апреля состоится "Ночь фильмов ужасов", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

С 22:30 до 07:00 зрителям будут продемонстрированы фильмы "Страна призраков", "Тихое место" и "Винчестер". Гостям бесплатно будут предоставлены закуски, напитки и музыка.

"Ночь обещает быть самой страшной и пугающей за всю весну. Но если у вас стальные нервы и вы любите острые ощущения, то вы уже знаете, где все соберутся, - говорится в сообщении.

В перерывах между сеансами всех ждут интересные конкурсы и розыгрыши призов.

Фильмы "Страна призраков" и "Винчестер" были дублированы студией "Cinemazadeh" с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Билеты можно приобрести в сети кинотеатров CinemaPlus.

Цена билета: 20 AZN. VIP 35 AZN.

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119

(Автор: Джани Бабаева )

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