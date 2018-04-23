Джеймс Кэмерон рассказал о новых сиквелах "Аватара"

23 апреля 2018 09:58 (UTC+04:00)

Американский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что сценарии следующих частей "Аватара" уже готовы. Выход второго и третьего фильма запланирован на 2020 и 2021 год, об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Deadline Hollywood.

Кэмерон рассказал, что работает над новыми фильмами одновременно, "постоянно перескакивая с одного на другой". Всего планируется снять еще четыре части "Аватара".

По замыслу автора, новые фильмы станут более семейными. "Что происходит с воинами, готовыми отправляться на самоубийственные подвиги и прыгать со скал, когда они вырастут и станут родителями?" — задается вопросом режиссер.

Остальные детали Кемерон пообещал держать в строжайшем секрете.

Съемки четвертой и пятой серий франшизы будут зависеть от того, насколько успешными станут в прокате предыдущие две.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году и стала самым кассовым в мире фильмом, обойдя "Титаник".

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