Ты супер!: Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)

23 апреля 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life.

Судейские кресла в этом сезоне занимают: композитор Игорь Крутой, исполнитель Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Азербайджан на конкурсе представляют 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку.

В ходе очередного выпуска проекта выступил Самед Новрузов, который исполнил композицию "Возлюбленная" из репертуара Муслима Магомаева.

Несмотря на то, что юный исполнитель выступил достойно, ему не удалось попасть в команду кого-либо из членов жюри, которые отбирали участников.

Общительный и приветливый Самед Новрузов к сцене привык с детства: начиналось все с занятий актерским мастерством, теперь же он читает рэп, постоянно улучшая свой речитатив. В будущем хочет стать актером и сценаристом, а также планирует поступать в консерваторию или университет искусств.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанцы вновь будут покорять зрителей НТВ
Интересное 6 февраля 12:44
Севиндж Бехбудова и Илькин Гусейнов в полуфинале проекта "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО)
Интересное 18 декабря 2017 11:31
Ты супер! Танцы: Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 2017 11:18
Чем закончилось выступление участницы из Азербайджана на проекте "Ты супер! Танцы"? (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 22 октября 2017 10:49
Азербайджанец шокировал жюри телепроекта НТВ "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 10 сентября 2017 00:19
Юлий Гусман поддержал представителя Азербайджана на конкурсе "Ты супер! Танцы" (ФОТО)
Культура 7 сентября 2017 13:57
"Ты супер! Танцы": объявлены члены жюри
Интересное 21 августа 2017 18:47
Определились представители Азербайджана на международном проекте "Ты супер! Танцы" (ФОТО)
Культура 31 июля 2017 18:11
Актер легендарной команды "Парни из Баку" стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"
Социум 8 июля 2017 12:49
Выступление Парваны Алджановой и Полада Бюльбюльоглу в Кремле (ВИДЕО)
Интересное 30 мая 2017 15:23
Представитель Азербайджана и звезды России в грандиозном финале проекта "Ты супер!" (ФОТО)
Интересное 26 мая 2017 14:17
Хошгедем Мехтиева рассказала об участии в проекте "Ты супер!" (ФОТО)
Культура 3 мая 2017 14:11
Телепроект с участием представителей Азербайджана признан лучшим в России (ФОТО)
Интересное 2 мая 2017 16:36
Ты супер! Хошгедем Мехтиева исполнила песню Аллы Пугачевой (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 1 мая 2017 11:51
Парвана Алджанова рассказала в Баку об участии в проекте НТВ "Ты супер!"
Культура 19 апреля 2017 19:31
Лиричной песней о маме Парвана Алджанова покорила жюри "Ты супер!" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19 февраля 2017 11:43
Полад Бюльбюльоглу поддержал азербайджанскую участницу проекта "Ты супер!" (ФОТО)
Культура 17 февраля 2017 16:42
Участницы проекта "Ты супер!" из Азербайджана в эфире НТВ (ФОТО)
Интересное 11 февраля 2017 12:52