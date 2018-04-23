Ты супер!: Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life.

Судейские кресла в этом сезоне занимают: композитор Игорь Крутой, исполнитель Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Азербайджан на конкурсе представляют 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку.

В ходе очередного выпуска проекта выступил Самед Новрузов, который исполнил композицию "Возлюбленная" из репертуара Муслима Магомаева.

Несмотря на то, что юный исполнитель выступил достойно, ему не удалось попасть в команду кого-либо из членов жюри, которые отбирали участников.

Общительный и приветливый Самед Новрузов к сцене привык с детства: начиналось все с занятий актерским мастерством, теперь же он читает рэп, постоянно улучшая свой речитатив. В будущем хочет стать актером и сценаристом, а также планирует поступать в консерваторию или университет искусств.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

(Автор: Джани Бабаева)

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