"Мстители: Война бесконечности": зрелищность и незабываемые впечатления

БАКУ /Trend Life/ - 10-летний юбилей своего сотрудничества IMAX и MARVEL отметят выпуском блокбастера "Мстители: Война бесконечности".

Фильм MARVEL "Мстители: Война бесконечности", в котором впервые встретятся все персонажи киновселенной MARVEL – это первый голливудский художественный фильм, в котором на камеры IMAX снято все – от первой до последней сцены. В съемках использовалась революционная камера ALEXA IMAX.

Известные режиссеры уже использовали оборудование IMAX для создания своих киношедевров, но до сих пор использование камер IMAX было лишь частичным.

В кинотеатрах Park Cinema картина MARVEL "Мстители: Война бесконечности" будет представлена с расширенным соотношением сторон 1.9:1 и заполнит весь экран. Изображение будет на 26% больше, чем в стандартных кинозалах. Это означает еще больше зрелищности, максимального погружения в кино и незабываемых впечатлений от формата IMAX.

Увидеть картину в расширенном формате можно с 3 мая в кинотеатрах Park Cinema.

О фильме: На протяжении 10 лет уникальные сюжеты вселенной MARVEL шаг за шагом складывались в одну большую историю. В новом фильме "Мстители: Война бесконечности" зрителей ждет судьбоносное и величайшее столкновение всех времен. Впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.

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