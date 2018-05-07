На Районе, Парадокс, Чебупели, Аудиторы из бизнеса – что их объединило в Баку? (ФОТО)

7 мая 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые прошел Кубок КВН AZii, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Команды из Баку – «160% Смеха», «На Районе» (ААСУ), «Парадокс» (БСУ), «Чебупели» (Школа N 167), «АзИИ 19.20», «Чак Норрис», «Сборная БГУ», «Аудиторы из бизнеса» - борьба за кубки выдалась не на шутку серьезной. Первый конкурс «Приветствие» абсолютно все отыграли на «ура»! И лишь второй конкурс «Разминка» в какой-то степени помог жюри сделать выбор.
А на какие только уловки не пошли сами квнщики – оригинальные шутки, безграничный позитив и даже звездные персоны на сцене АГУПН. Например, «Аудиторы из бизнеса» пригласили в свои ряды экстравагантного стилиста Самира Алиева (Самиральдо), который очень постарался внести свою лепту в исход игры и принести победу этой команде.
Вел игру участник команды «Бакинский бульвар», в прошлом «Сборной Баку», Иса Рагимов.
В составе жюри были известная актриса, участница легендарной команды «Парни из Баку» Яна Никитина, кинорежиссер Эльнур Алиев, сценарист Валех Ахмедов, актер Азер Бахшалиев, а возглавил судейскую компанию руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.
Подводя итоги игры, он поблагодарил все команды за блестящую игру и особо отметил заслуги ректора АГУНП, профессора Мустафы Бабанлы, назвав его настоящим другом молодежи:
«В стенах Университета нефти и промышленности растет такая талантливая молодежь, и это несомненная заслуга ректора, который очень многое делает для молодежи. Команда этого вуза дважды подряд становилась чемпионом Азербайджанской Лиги КВН, а сегодня уже выступает на международной арене», - отметил Рашад Азизов.
Азер Бахшалиев также отметил высокий уровень команд, а Яна Никитина вспомнила, как в 1994 году она также играла в КВН на этой сцене, в актовом зале вуза. «АГУНП» - это ВУЗ с большими квновскими традициями, я благодарю всех за великолепную игру», - сказала она.
Призовые места распределились следующим образом. Первое место разделили команды «Аудиторы из бизнеса» и «Чебупели», второе место досталось «Сборной БГУ», а третье - «АзИИ 19.20». Внеконкурсное выступление показали хозяева вуза – команда «АзНефть».

(Автор: Вугар Иманов)

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