Самые популярные в мире кроссоверы

4 июля 2018 11:04 (UTC+04:00)

Портал Focus2move составил список самых популярных в мире кроссоверов за период с января по май 2018 года, передает РИА Новости.

По оценкам экспертов, данный сегмент автомобилей занял около 34 процентов от общего объема авторынка. Кроме того, за первые пять месяцев года было продано почти на 13 процентов кроссоверов и внедорожников больше, чем годом ранее.

Самой популярной моделью стала Toyota RAV4: с января 2018 года было реализовано около 335 тысяч автомобилей. Второе место досталось Volkswagen Tiguan с результатом около 332 тысяч единиц, а третье — Honda CR-V, который разошелся тиражом в 275 тысяч машин.

В десятку рейтинга также вошли Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue, Kia Sportage и Baojun S10.

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Azernews Newspaper
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