Альбом рэпера Дрейка побил мировой рекорд по количеству прослушиваний

Пятый студийный альбом канадского рэпера Дрейка (Drake) под названием Scorpion побил мировой рекорд по количеству прослушиваний за первую неделю со дня релиза, его воспроизвели более миллиарда раз, об этом, как перпедает РИА Новости, сообщается в пресс-релизе американского лейбла звукозаписи Republic Records, опубликованном новостной платформой Pressparty.com.

"Drake только что вошел в историю со своим новым полноформатным альбомом Scorpion", — говорится в релизе. Альбом стал "первым альбомом, который прослушали в потоковом формате более миллиарда раз за неделю".

В релизе отмечается, что альбом занял первую позицию в списке Billboard 200.

В альбоме Scorpion 25 треков. В качестве гостя также появляется рэпер Jay-Z, и можно услышать ранее неизданную вокальную часть Майкла Джексона.

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