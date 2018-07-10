Азербайджанский фотограф снимает свадебные традиции Бангладеш (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фотограф Рена Эфенди в рамках проекта The American Vogue приехала в Бангладеш, чтобы запечатлеть кадры культурных и традиционных ценностей сельских и городских свадеб в стране, сообщает Trend Life со ссылкой на американские СМИ.

Главная цель проекта The American Vogue – изучение и пропаганда разнообразия субкультуры различных народов.

Бангладеш, точнее Страна Бенгалия, находится в Южной Азии. Небольшая страна между Индией и Мьянмой (Бирма). Является одной из самых густонаселенных стран в мире, где на территории в 144 тысяч кв.км. проживают около 170 млн. человек, а также одной из самых многонациональных областей Южной Азии. Причем длинная и непростая история этих мест привела к образованию своеобразного "сплава" из десятков, если не сотен народов, племен, вер, культур и традиций. Страна контрастов, удивляет невообразимыми буйствами красок, буквально во всем, что можно увидеть: пестрая одежда, неуклюжие здания, многочисленные виды транспорта, специфическая еда – все это украшено самыми яркими и разноцветными красками, один цвет ярче другого. В этой стране вы также увидите нетронутую природу, самые большие в мире мангровые заросли и бенгальских тигров. По всей территории страны разбросаны развалины древних крепостей и городов. Чуть южнее столицы Дакки находится слияние священных рек - Ганга и Брахмапутры.

Около 80% населения исповедуют ислам (остальные - христианство и буддизм), поэтому многие государственные праздники носят религиозный характер.

Существует определённый возрастной ценз: девушки могут вступать в брак с 18 лет, юноши - с 21 года. Жён и мужей выбирают родители, но при этом невеста, как и жених, может отказаться от вступления в брак, если избранник ей не понравился. Также юноше вряд ли дадут «добро» на создание семьи, если у того нет своего дохода. Как правило, на торжество сооружают большую платформу, на которой и проходит весь праздник. Её щедро украшают всевозможными цветами (количество алых роз, фиалок и многих, экзотических для нас представителей флоры поражает воображение) и даже фруктами. Все танцуют, поют, чествуют молодых. Свадебная церемония обязательно проводится при участии священника или муфтия ("кази"). Такое празднество проходит очень ярко и красиво, но стоит огромных денег, а родители невесты копят большое приданное для семьи жениха. Есть даже шутка, что в Бангладеше ни у кого нет финансовых средств, потому что все они уходят на свадьбы. После свадьбы новоиспечённая жена уходит в дом мужа, где она должна полностью подчиняться его воле.

В городах все же начинает появляться тенденция к тому, чтобы молодым жить отдельно. Однако в деревне, в одном доме могут жить несколько семей, беспрекословно следуя правилам, которые устанавливает старший член в доме.

(Автор: Вугар Иманов)

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