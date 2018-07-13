25 лучших пляжей мира (ФОТО)

13 июля 2018 15:45 (UTC+04:00)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших пляжей мира

Залив Грейс-Бей

Провиденсиалес, Теркс и Кайкос

Baia do Sancho

Фернанду-ди-Норонья, Бразилия

Пляж Варадеро

Варадеро, Куба

Eagle Beach

Палм-/Игл-Бич, Аруба

Seven Mile Beach

Севен-Майл-Бич, Большой Кайман

Пляж La Concha

Сан-Себастьян, Испания

Clearwater Beach

Клируотер, Флорида

Seven Mile Beach

Негрил, Ямайка

Пляж Баваро

Баваро, Доминикана

Playa Norte

Исла-Мухерес

Пляж Элафониси

Элафонисси, Греция

Falésia Beach

Ольос-де-Агуа, Португалия

Залив Фигового дерева

Протарас, Кипр

Bournemouth Beach

Борнмут, Великобритания

Ансе Лацио

Остров Праслен, Сейшельские остров

Пляж Мэнли

Сидней, Австралия

Santa Monica Beach

Santa Monica, Кабо-Верде

Пляж Агонда

Агонда, Индия

Kleopatra Beach

Алания, Турция

Galapagos Beach at Tortuga Bay

Санта-Крус, Галапагосские острова

Spiaggia dei Conigli

Форментера, Острова Сицилии

Sharm El Luli

Марса-Алам, Египет

Nungwi Beach

Нунгви, Танзания

Punta Uva Beach

Punta Uva, Коста-Рика

Белый пляж

Боракай, Malay

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