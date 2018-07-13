25 лучших пляжей мира (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших пляжей мира
Залив Грейс-Бей
Провиденсиалес, Теркс и Кайкос
Baia do Sancho
Фернанду-ди-Норонья, Бразилия
Пляж Варадеро
Варадеро, Куба
Eagle Beach
Палм-/Игл-Бич, Аруба
Seven Mile Beach
Севен-Майл-Бич, Большой Кайман
Пляж La Concha
Сан-Себастьян, Испания
Clearwater Beach
Клируотер, Флорида
Seven Mile Beach
Негрил, Ямайка
Пляж Баваро
Баваро, Доминикана
Playa Norte
Исла-Мухерес
Пляж Элафониси
Элафонисси, Греция
Falésia Beach
Ольос-де-Агуа, Португалия
Залив Фигового дерева
Протарас, Кипр
Bournemouth Beach
Борнмут, Великобритания
Ансе Лацио
Остров Праслен, Сейшельские остров
Пляж Мэнли
Сидней, Австралия
Santa Monica Beach
Santa Monica, Кабо-Верде
Пляж Агонда
Агонда, Индия
Kleopatra Beach
Алания, Турция
Galapagos Beach at Tortuga Bay
Санта-Крус, Галапагосские острова
Spiaggia dei Conigli
Форментера, Острова Сицилии
Sharm El Luli
Марса-Алам, Египет
Nungwi Beach
Нунгви, Танзания
Punta Uva Beach
Punta Uva, Коста-Рика
Белый пляж
Боракай, Malay
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