В Баку определен победитель Monin Cup 2018 Azerbaijan – лучший бармен поедет во Францию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря Баку в Amburan Beach Club прошел национальный финал профессионального соревнования барменов Monin Cup 2018 Azerbaijan, организованный эксклюзивным Art-kofe LLC при поддержке Ассоциации барменов Азербайджана (АБА), сообщает Trend Life.

Соревнование проводилось в три этапа. На первом этапе бармены представили онлайн - заявку с авторским безалкогольным коктейлем, из которых были выбраны 15 лучших. Прошедшие отбор бармены выступили со своими авторскими коктейлями в национальном финале. Выступление оценивалось по вкусу, технике работы и качеству декора (гарниш) авторитетным международным жюри. На последнем этапе, бармены набравшие большее количество баллов – 6, экспромтом разрабатывали авторский алкогольный коктейль из ингредиентов, представленных организаторами в черном ящике.

В состав жюри вошли: президент Ассоциации барменов Азербайджана Мурад Мамедов, менеджер по развитию напитков компании Monin Никита Сергеев, бренд-амбассадор Monin в Украине и компании Probar Даша Вершинина, победитель Monin Cup 2016 Azerbaijan Вагиф Мамедов, представитель АБА Али Ибрагимоглу.

Победителем Monin Cup 2018 Azerbaijan был объявлен Эмин Гафаров, представляющий Madrid Bar, который приготовил коктейль She методом шейк. Он представит страну в мировом финале Monin Cup 2018 в Париже в декабре этого года.

Также были награждены победители в различных номинациях, отмечены ценными подарками. Среди них Орхан Гасанов получил бесплатный месячный абонемент в Amburan Beach Club как победитель в номинации Amburan Summer Style.

В Азербайджане чемпионат проводится в четвертый раз, начиная с 2103 года. Monin Cup Azerbaijan – является первым профессиональным конкурсом международного формата в Азербайджане. Art-kofe LLC является эксклюзивным дистрибьютором продукции Monin в Азербайджане с 2007 года, а также поставляет кофе марки Illy, профессиональные кофейные машины La Marzocco и другое оборудование, ингредиенты для ресторанов и кафе.

(Автор: Вугар Иманов)

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