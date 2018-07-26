Шоколадное печенье, чипсы и другая "вредная" еда оказалась не столь опасной

26 июля 2018 11:48 (UTC+04:00)

Шоколадное печенье, чипсы и другая "вредная" еда оказалась не столь опасной, как это считалось ранее. К такому выводу пришли диетологи, изучавшие пользу и вред продуктов, подвергаемых обработке. Об этом, как передает РИА Новости, пишетDaily Mail.

Специалисты отметили, что чипсы могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях, а бисквит шоколадного печенья содержит иммуномодулятор бета-глюкан, контролирующий уровень холестерина в крови. Однако злоупотреблять чипсами все же не стоит - они богаты жирами и солью, выводить которые из организма крайне тяжело.

Самой вредной пищей диетологи назвали ультраобработанные продукты: пиццу, колбасы, хлеб, маргарин и полуфабрикаты, для продления срока годности которых применяют консерванты.

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