В Габале впервые открыта увлекательная фан-зона для гостей международного фестиваля (ФОТО)

3 августа 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Для гостей X Габалинского международного музыкального фестиваля впервые открыта увлекательная фан-зона с различными развлечениями, сообщили Trend Life организаторы.

Большой праздник классического искусства является знаменательным событием в истории музыкальной культуры Азербайджана и международного сообщества. Юбилейный фестиваль, который проходит в Габале среди гор и лесов, является идеальным местом для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом.

Гостям представлена интересная и разнообразная программа, а на территории центра отдыха Qabaland впервые открыта фан-зона. Здесь можно не только получить подробную информацию о фестивале и его участниках, но и принять участие в различных развлекательных мероприятиях – песнях и танцах, призовых викторинах, фотосетах и шоу живых статуй (мимы), специальная программа организована для детей. Qabaland находится рядом с Конгресс-центром имени Гейдара Алиева, где представлена основная программа юбилейного фестиваля.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в Габале. Юбилейный фестиваль проходит среди гор и лесов, и является идеальным местом для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом. Гостям представлена интересная и разнообразная программа с участием известных исполнителей, музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, Израиля, США, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Грузии, Израиля, Турции, Кубы и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)

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