Ученые рассказали, что голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения

10 августа 2018 10:04 (UTC+04:00)

Голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения, поскольку приводит к формированию в организме токсичного химического вещества. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Science Alert.

Ученые Университета Толедо в США провели исследования, в ходе которых изучили воздействие света в голубом, синем и фиолетовом диапазонах спектра на клетки сетчатки. Выяснилось, что в этом случае происходит образование скрученной формы ретинала — производного витамина А, негативно влияющего на ткани.

По словам специалистов, неспособность организма самостоятельно справиться с токсичным веществом приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, в результате повышается уровень кальция, после чего клетки меняют форму и гибнут. Следствием этого процесса становится дегенерация желтого пятна, которая ухудшает остроту зрения и постепенно приводит к слепоте.

Исследователи подчеркивают, что в современном мире человек вряд ли сможет полностью оградить себя от синего света, однако призывают по возможности реже пользоваться смартфонами или, по крайней мере, менять настройки экрана и включать более теплый свет.

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