В CinemaPlus прошла жаркая киноночь (ФОТО, ВИДЕО)

13 августа 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Amburan прошла жаркая киноночь с показом трех фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

С 22:30 до 06:00 гостям показали фильмы "От семьи не убежишь", профессионально дублированный на азербайджанском языке студией Cinemazadeh, "Шпион, который меня кинул" и "Зло".

Всю ночь до самого утра диджей зажигал публику динамичной музыкой.

Поддержку в организации мероприятия оказали: студия дубляжа Cinemazadeh, Cinema Distribution.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самая жаркая кино ночь в CinemaPlus Amburan (ВИДЕО)
Интересное 7 августа 13:47
Итальянская мафия Готти в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Интересное 1 августа 10:22
Приключения азербайджанцев и русских на берегу Каспия (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 20 июля 13:46
В CinemaPlus стартует акция 4х4 от «Kəklikotu» (ВИДЕО)
Интересное 6 июля 22:07
Барбекю-вечеринка колумбийского наркобарона для азербайджанских звезд (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 25 июня 14:29
В самом крупном ТРЦ Гянджи открылся кинотеатр CinemaPlus (ФОТО, ВИДЕО)
Социум 21 июня 18:27
Лента новостей
В Сирию из Ливана за четыре месяца вернулись более 25 тысяч беженцев
Арабские страны 20:47
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 20:44
Диляра Кязымова удивит поклонников новым грандиозным проектом (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 20:41
Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы (Эксклюзив)
Бизнес 20:38
В ОАЭ ужесточили наказание за пропаганду терроризма в интернете
Арабские страны 20:35
Минздрав Азербайджана об угрозе ротавирусной инфекции
Общество 20:27
Армения рискует остаться без дешевого российского газа и продовольствия
Точка зрения 20:19
Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 20:10
Cтратегия Азербайджана по превращению Каспия в море безопасности и сотрудничества одержала победу - эксперт
Политика 20:10