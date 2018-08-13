В CinemaPlus прошла жаркая киноночь (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Amburan прошла жаркая киноночь с показом трех фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

С 22:30 до 06:00 гостям показали фильмы "От семьи не убежишь", профессионально дублированный на азербайджанском языке студией Cinemazadeh, "Шпион, который меня кинул" и "Зло".

Всю ночь до самого утра диджей зажигал публику динамичной музыкой.

Поддержку в организации мероприятия оказали: студия дубляжа Cinemazadeh, Cinema Distribution.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы

(Автор: Джани Бабаева)

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