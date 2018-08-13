Диляра Кязымова удивит поклонников новым грандиозным проектом (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова реализует новый масштабный проект "Azərbaycan", сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

Съемки нового проекта, над которым работает компания "Boomerang label", состоялись в июле, на данном этапе идет монтаж.

"Я горда тем, что осуществляю такой грандиозный проект, в котором задействована большая команда. Работа идет уже на протяжении нескольких месяцев. Не хочу много рассказывать о проекте, верю, что он будет встречен аудиторией с интересом", - сказала певица.

Отметим, что в состав команды, которая работает над проектом, вошли 82 человека.

"Верим, что у нас получится необычная и интересная работа, потому что это не просто музыкальная композиция. Песня рассказывает о древней истории, богатой культуре Азербайджана и нашем настоящем", - отметила руководитель проекта Нигяр Мамедова.

Презентация проекта состоится в сентябре.

(Автор: Джани Бабаева)

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