Первая запись Дэвида Боуи ушла с молотка почти за 40 тысяч фунтов

12 сентября 2018 09:50 (UTC+04:00)

Самая ранняя из известных звукозаписей британского музыканта Дэвида Боуи ушла с молотка почти за 40 тысяч фунтов, об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте аукционного дома Omega Auctions.

Отмечается, что музыкант сделал эту запись в 16 лет вместе с группой Konrads. Итоговая цена лота составила 39 тысяч 360 фунтов, хотя изначально запись оценивалась всего в 10 тысяч фунтов. Также более чем за 17 тысяч фунтов с молотка ушли несколько рекламных эскизов, сделанных певцом, фотографии и документы группы. Плакат Konrads 1963 года был продан за 6 тысяч 600 фунтов.

Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры артиста он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

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