Про Диего Марадону снимут сериал

13 сентября 2018 10:06 (UTC+04:00)

Про чемпиона мира по футболу Диего Марадону компания Amazon Studios снимет сериал, передает БЕЛТА, со ссылкой на Football Italia.

Сообщается, что кастинги уже прошли. Марадону в разные периоды его жизни сыграют актеры Насарено Касеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт. Совсем скоро создатели загрузят сериал на платформу Amazon Prime Video, там он и будет доступен зрителям.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей и 50 мячей.

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