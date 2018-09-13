Открыла для себя невероятный Баку - российская телеведущая Елена Летучая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская телеведущая Елена Летучая, хорошо известная зрителям по программе "Ревизорро" в интервью российскому изданию "Комсомольская правда" рассказала не только о творческих планах, но также о визите в Баку, сообщает Trend Life.

"В текущем году я почти полгода готовилась к телевизионным съемкам, которые начались сейчас. Поэтому удалось много где побывать. Например, раньше не было возможности из-за плотного графика съемок посетить Азербайджан - только сейчас открыла для себя невероятный Баку. Правда, полноценный отпуск был только в августе на Мальдивах…", - рассказывает в интервью телеведущая.

Напомним, что Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым стала гостьей третьего международного фестиваля "ЖАРА", который 26-29 июля прошел на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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