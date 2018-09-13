В Баку пытались поймать летающего кота (ВИДЕО, ФОТО)

13 сентября 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall прошёл показ анимационного фильма "Большой кошачий побег" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh. На мероприятии приняли участия не только взрослые, но и дети.

Перед началом фильма, директор дубляжной студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде выразил признательность актёрам дубляжа и всей творческой группе, которые приняли участие в данной картине.

Анимационный фильм дублировали актеры Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Вюсал Гаджигадир, Вюсал Халыгоглу, Ровшан Мамедли, Эльман Рафиев, Земфира Абдулсамедова, Самира Раджабли, Вюгар Гусейнов и Пярвиз Мамедрзаев.

Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, редактор - Вугар Гусейнов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссер семейного мультфильма - Гэри Ван. Сюжет: Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.

(Автор: Вугар Иманов)

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