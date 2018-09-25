Ученые назвали новый способ быстрее похудеть

25 сентября 2018 10:12 (UTC+04:00)

Австрийские и британские ученые из Университета Квинсленда и Университета Плимута обнаружили зависимость скорости похудения от визуализации конечного результата и мотивации. Пресс-релиз научной статьи опубликован на сайте EurekAlert!, передает РИА Новости.

В исследовании участвовали около 140 добровольцев. Их разделили на две группы. В одной команде проводили мотивационные беседы, в другой — стремились визуализировать конечный результат, представить, как будут чувствовать себя после похудения, что смогут себе позволить без лишнего веса.

После шести месяцев "визуализаторы" сбросили в среднем четыре килограмма, а остальные - лишь килограмм. За следующие полгода участники первой группы избавились еще от шести килограммов. В свою очередь, испытуемые, с которыми проводили мотивационные беседы, потеряли за тот же период времени приблизительно полкилограмма.

Одна из авторов методики, профессор Джеки Эндрейд объяснила, что образы оказывают сильное эмоциональное воздействие. По ее словам, в эксперименте использовались воображаемые паттерны для укрепления уверенности людей в возможности достигнуть своих целей. Эти представления поддерживали мотивацию людей, когда те сталкивались с проблемами в период похудения.

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