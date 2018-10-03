Впервые в Баку до утра - шоу "Сеньорита" с танцевальной группой Рикки Мартина (ФОТО)

3 октября 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только один день - 8 декабря в 22.00, на сцене Elektra Events Hall будет представлено танцевальное музыкальное шоу "Senorita Dance Show" из Италии, сообщает Trend Life.

Среди хедлайнеров известные европейские артисты: два мировых диджея - Hip-Hop и RnB, вокалистка, MC и танцевальная группа Рикки Мартина и другие звезды. Танцы ожидаются до самого утра, ведь финальная часть шоу запланирована на 04:00!
Менеджер концерта Оксана Кузьменко отметила, что проект - это международный союз профессиональных балерин, музыкантов, диджеев и танцовщиц из Кубы, Бразилии и Италии.

"Кроме всего прочего, для зрителей будет петь всемирно известная певица Эллис Леон. Все это - шоу, которое способно вызвать у каждого «взрыв мозга», - соберет воедино, как пазл, Антонио Джилио. Шоу покорило Италию, Монте-Карло, Киев, Стамбул, Дубай, Бахрейн и другие города и страны. Например, в Венеции на нашем шоу собралось более 70 тысяч людей. Будет синтез красоты, стиля и эмоций. Все, что радует глаз - как мужчин, так и женщин. Мы будем стрелять огнем, пойдет снежный дождик, будет лазер-шоу и т.д. Мы даем людям то, чего они не могут найти в своей повседневной, порой скучной жизни. Только на костюмы наших исполнителей всякий раз уходит несколько десятков тысяч долларов. Думаю, именно по этим причинам люди по всей планете ждут наших гастролей", - сказала Оксана Кузьменко.

Причем, за несколько дней до шоу по улицам Баку будут ездить автобусы с участниками. Бразильские красавицы будут созывать жителей и гостей столицы на шоу.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan xidmət и онлайн www.iticket.az. Телефон для справок: +994 70 258 22 02.

(Автор: Вугар Иманов)

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