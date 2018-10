Медийные лица Азербайджана надели папаху в честь победы Хабиба над Конором (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Медийные лица выставили в социальных сетях фото в папахе в честь победы Хабиба Нурмагомедова (Россия) над Конором Макгрегором (Ирландия) за звание чемпиона по версии UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе (США), сообщает Trend Life. Также выставлены фото с Хабибом.

Среди них общественный деятель и телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, поэтесса Захра Бадалбели, директор CinemaPlus Заур Дарабзаде, цирковой артист Узеир Новрузов (ныне живет в США) и другие. А борец греко-римского стиля, победитель первых Европейских Игр 2015, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 Расул Чунаев опубликовал видеопоздравление.

Как известно, Хабиб Нурмагомедов является уроженцем Дагестана, а поскольку многие бойцы для выхода на ринг используют какие-либо отличительные черты он выбрал для этого дагестанский национальный головной убор - папаху. Ношением папахи он показывает уважение к родному народу и отдает дань родине. Нужно заметить, что его болельщики тоже часто приходят болеть за него в папахах, независимо от национальности.

Напомним, что в июне этого года Хабиб Нурмагомедов по приглашению Министерства молодежи и спорта Азербайджана впервые посетил Баку, где посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, и провел встречу со своими фанатами. В интервью СМИ Хабиб Нурмагомедов призвал азербайджанских болельщиков поддержать его в поединке с Конором Макгрегором.

(Автор: Вугар Иманов)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.