Худшие фильмы 2018 года

23 декабря 2018 09:38 (UTC+04:00)

Эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года, передает РИА Новости. Лидером антирейтинга стала криминальная драма "Кодекс Готти" режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. Как отмечают кинокритики, сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.

Второе место в списке заняла картина Отто Батхерста "Робин Гуд: Начало". По словам экспертов, фильм настолько плох, что его создатели должны "публично покаяться". На третьей строчке рейтинга оказалась лента "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоули.

Пятерку неудачных фильмов замыкают "Сама жизнь" Дэна Фогельмана и "Веном" Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

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