Дворец Гейдара Алиева представляет музыкальную интерактивную "Новогоднюю сказку"

27 декабря 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 29 и 30 декабря пройдет новогоднее интерактивное представление "Yeni İl Nağılı" с участием самых любимых героев мультипликационных фильмов, сообщает Trend Life.

Впервые в Баку будет представлена музыкальная сказка для детей в сопровождении симфонического оркестра. Дед Мороз, Аладдин. Эльза, Русалка и другие станут главными героями спектакля, который подарит детям множество ярких эмоций. Ну, и, конечно же, будут злодеи, которые будут всячески мешать встрече Нового года. А бороться с ними вместе с героями помогут самые юные зрители. Музыка из мультфильмов “Красавица и Чудовище”, “Холодное сердце”, “Аладдин”, “Пиноккио”, “Мулан”, “Король Лев”, “Русалка”, “Винни пух” и другие привнесут в представление самые яркие краски. Дирижер оркестра – Джавад Тагизаде, автор сценария и режиссер – Алексей Смирнов (Москва).

Начало представлений в 12.00 и 15.00. Цена билетов от 5 до 49 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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