Park Cinema назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года

28 декабря 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema представил Trend Life ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов 2018 года.

Азербайджанские фильмы

1) Qız Qaçırtma-1 – Руфат Шахбазов

2) Ağ Tük - Эльмир Сулейманов

3) Milyonluq Quş – Хаял Аслан

4) Qaragöz – Охан Мардан

5) İki Mal – Рафаэль Багироглу

Зарубежные фильмы

1) Мстители: Война бесконечности - Энтони и Джо Руссо)

2) Суперсемейка-2 - Бред Берд

3) Миссия невыполнима: последствия - Кристофер Маккуорри

4) Богемская рапсодия - Брайан Сингер

5) Веном - Рубен Флейшер

Park Cinema – самая технологичная сеть кинотеатров в Азербайджане. В ее составе зал IMAX 3D во Flame Towers, зал LaseR в Park Bulvar, зал BirKart Dolby Atmos в Metropark. Только Park Cinema предлагает азербайджанским зрителям возможность посмотреть фильмы в формате IMAX 3D. Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers - единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летный кинотеатр - в Amburan Beach Club.

(Автор: Вугар Иманов)

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