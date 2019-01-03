В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Свадьба Деда Мороза – под таким интересным названием в регионах Азербайджана прошли новогодние представления Бакинского детского театра Главного управления культуры Баку, сообщили Trend Life организаторы гастролей.

Дедушке Морозу надоела холостяцкая жизнь и он, наконец, решил жениться. Трудно все-таки одному воспитывать внучку Снегурочку. Да и дома кто-то должен встречать его, ухаживать за ним, помогать читать письма и собирать подарки. Но на ком же должен жениться Дед Мороз? В этом ему решили помочь (и даже помешать) сказочные персонажи, которые стали проводить своеобразный кастинг, победителем в котором оказалась, естественно, Снежная Царица. Веселое представление очень понравилось детям из регионов страны, для которых были также проведены различные конкурсы и викторины с призами.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Интигам Солтанов, художник – Севда Мамедова, музыкальное оформление – Рауф Гусейнли, хореография – Кенуль Шахбазова.

(Автор: Вугар Иманов)

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