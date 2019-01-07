В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus с 10 января приступает к показу анимационного фильма «Тайна семьи монстров» с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh.

Редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукооператор -Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили - Вюсал Халыгоглу, Эльшан Рустамов,Алихан Раджабов, Ровшан Мамедли, Земфира Абдулсамедова, Назакят Мамедли, Метанет Аббаслы, Вюсал Муртузалиев, Эльман Рагимов, Рагим Рагимов, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзазаде, Вюсал Гаджигедир и Айтадж Рагимова.

Режиссером семейного мультфильма является Леопольдо Агиляр. Сюжет: Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас - огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо на вечеринке, куда пришла половина школы. В поисках своих корней мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путешествие на Остров монстров.

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