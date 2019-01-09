Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на свою премию

Гильдия режиссеров Америки (Directors Guild of America) объявила номинантов на свою ежегодную премию, в число номинантов на звание лучше режиссера вошли мексиканец Альфонсо Куарон с фильмом "Рома" (Roma), Брэдли Купер с картиной "Звезда родилась" (A Star Is Born) и Спайк Ли, снявший фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman), об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Variety.

Также в эту номинацию попали американский режиссер Адам Маккей с фильмом "Власть" (Vice) и Питер Фаррелли за картину "Зеленая книга" (Green Book).

Купер также номинирован на звание лучшего режиссера-дебютанта. Помимо него за эту премию будут конкурировать Бо Бёрнэм с фильмом "Восьмой класс", Карлос Лопез Эстрада ("Слепые пятна"), Мэттью Хайнеман ("Частная война") и Бутс Райли ("Простите за беспокойство").

Обладатели премии станут известны 2 февраля после голосования 17 тысяч членов Гильдии.

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