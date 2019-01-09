Странные десерты со всего мира (ФОТО)

"Зачем выкидывать черствый хлеб?" - видимо, думали экономные британские хозяйки и подавали его на сладкое. Азиатские повара, поняв, что высокой кухней сейчас никого не удивишь, взялись за "низкую". РИА Новости представило материал о странных десертах, которые можно попробовать в разных странах.

Мороженое из бородинского хлеба (Россия)

Любимый многими россиянами бородинский хлеб решили использовать в приготовлении мороженого. Но это не традиционная кухня, а скорее молекулярная. Можно приготовить и в домашних условиях: крошка бородинского хлеба, тмин, кориандр. Есть рецепты, объединяющие российские и британские ингредиенты. Например, мороженое из бородинского хлеба и английского темного стаута.

Пудинг из хлеба со сливочным маслом (Великобритания)

Основой этого вкусного традиционного блюда британской кухни, известного, как говорят, еще с XIII века, служит зачерствевший хлеб. Изначально десерт так и назывался — "Пудинг бедняка". Сейчас можно делать и из круассанов с добавлением не только масла, но и шоколада, сливок, фруктов, коньяка.

Джалеби (Средний Восток и Индия)

В этом десерте нет ничего странного, кроме его внешнего вида. Может показаться, что в тарелку положили поджаренных червяков. Нет, это всего лишь нити из пшеничного теста, жаренные во фритюре из гхи и политые сахарным сиропом. Если вы находитесь в Индии, то отказывать себе в сладком не стоит. Индийские сладости - это практически культ. Стоит попробовать помадку Буфри и - обязательно - сладкие шарики ладу.

Кузнечики в шоколаде (Таиланд)

Казалось бы, это еще один способ сэкономить надесерте, но нет. Туристы жалуются, что порой дешевле съесть кусок мяса, чем "этих с лапками". Путешественники уверяют, что такая экзотика продается лишь в туристических местах. А магазины экзотической еды сообщают у себя на сайтах, что кузнечики в темном шоколаде - вкусное и полезное блюдо: "Кузнечики питаются многолетней ржаной травой, их рацион без глютена". Еще любителям экзотики порой предлагают червей в шоколаде и даже "суперчервей".

Мороженое со вкусом васаби (Япония)

Лучше всего его пробовать в городе Идзу (префектура Шизоука), символ которого - цветок васаби. Растение действительно используется в приготовлении мороженого и придает этому сладкому холодному блюду острое послевкусие. Еще в Японии можно отведать мороженое со вкусом чеснока и медузы, а в Таиланде популярно мороженое во фритюре.

Жаренные во фритюре конфеты (Шотландия, Великобритания)

Началось все с того, что кто-то решил поэкспериментировать и поджарил во фритюре шоколадный батончик. Сначала это, может быть, и вкусное, но явно не полезное блюдо завоевало Шотландию, а теперь известно и в других странах. Рецепт, конечно, странноватый: шоколадные батончики, два литра подсолнечного масла, ананас.

Тавук-гексу (Турция)

Стоит обратить внимание на проверенную временем традиционную кухню. Например, в Турции предлагают десерт, который подавали еще османским султанам. Это тоже пудинг, но, в отличие от британцев, турки не экономили на ингредиентах. Основа турецкого десерта - не черствый хлеб, а мясо. Тавук-гексу делается из перемолотой в фарш куриной грудки с добавлением риса, сахара и молока.

Пикаронес и зарда (Перу)

Перуанские десерты готовят из того, что в России подают на гарнир. Пикаронес - это пончики. Только основой для теста служит картофель или батат, тыква, кабачки. А зарда - сладкий плов из риса с сухофруктами.

"Рвота единорогов", США

Некоторые десерты удивляют не ингредиентами, а внешним видом, способом подачи. За неприглядным названием скрывается разноцветный маршмеллоу. Идеальное блюдо для ярких фотографий. А еще в США подают одноименные коктейли.

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