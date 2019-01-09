В Баку впервые будет представлено уникальное шоу световых кукол из России

БАКУ /Trend Life/ - Абсолютно оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол Театра Николая Зыкова будет впервые представлено 17 февраля в 13.00 во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

По-настоящему новые, необычные и неповторимые световые куклы имеют размеры от 1 до 8 метров и способны удивить самых требовательных зрителей любого возраста.

Вниманию зрителей предлагается яркая и незабываемое шоу программа световых кукол, потрясающая своей креативностью. В непредсказуемом калейдоскопе очень разных световых миниатюр каждый найдёт что-то своё. На этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновую бабочку, летающую над зрительным залом. Это уникальное представление с неизменным успехом собирает полные залы по всему миру. Критики назвали это шоу "пробирающим до мурашек", а Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".

Николай Зыков (правнучатый племянник Сергея Образцова) - всемирно известный кукольник, покоривший зрителей в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, создавший более 200 уникальных марионеток, перчаточных, тростевых и экспериментальных кукол. Его представления были показаны более 3500 раз! Николай является автором, режиссёром, художником и исполнителем более 20 кукольных представлений, имеющих множество международных наград за инновационную креативность и выдающееся исполнительское мастерство, включая награды Всемирных конгрессов кукольников УНИМА.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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