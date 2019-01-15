Самые необычные валюты в мире (ФОТО)

15 января 2019 18:02 (UTC+04:00)

Валюта по всему миру старается не отставать от других эстетически, но также и с точки зрения мер безопасности. Ниже представлены некоторые из самых красивых и передовых валют в мире, пишет zakon.kz

1. Австралийские деньги водонепроницаемы и, как известно, их трудно подделать.

Австралийские деньги являются одними из самых передовых валют в мире: они не только полностью водонепроницаемы, но и, как известно, их трудно подделать из-за их сложного дизайна.

2. Китай изобрел купюру в 100 юаней, настолько сложную, что она поставила в тупик собственные банкоматы.

Массивные банкноты были настолько высокотехнологичными, что на самом деле китайские банкоматы сначала не могли их прочитать, и правительство должно было опубликовать заявление, в котором говорилось, что потребуется несколько дней для того, чтобы "обновить" машины, чтобы распознать новые купюры.

3. Арубанский флорин имеют различные мотивы в виде животных.

При разработке своей валюты Аруба стремился представить суть страны. Каждая из банкнот Арубы (10, 25, 50, 100, 500) имеет свой цвет, и в ней есть немного местной дикой природы. Раковины, гремучие змеи, совы, лягушки и окуни изображены на купюрах.

4. На южноафриканских рэндах изображены животные "большой пятерки" страны с одной стороны и лицо Нельсона Манделы с другой.

Когда Южная Африка стала республикой в ​​1961 году, была введена валюта рэнд - национальная валюта страны. На ее банкнотах изображена "большая пятерка" животных региона.

5. Новые канадские банкноты ориентированы вертикально и частично прозрачны.

В марте 2018 года Канада обнародовала дизайн новой 10-долларовой банкноты. Альта Десмонд из Новой Шотландии, активист движения за гражданские права, изображена на лицевой стороне первой вертикально ориентированной купюры в истории страны, которая также имеет прозрачную часть.

6. Вьетнамский донг может похвастаться микропечатью и другими передовыми мерами безопасности.

Вьетнамский донг имеет бурную историю: после пяти различных итераций до 2006 года, каждый из которых испытывал проблемы из-за отсутствия единообразия, нынешний дизайн донга является наиболее эффективным. Это может быть даже одна из самых сложных валют в мире.

7. Новая Зеландия выиграла "Банкноту года".

Согласно веб-сайту IBS, "Резервный банк Новой Зеландии начал выпускать новое семейство банкнот "Brighter Money" в 2015 году, начиная с номиналов в 5 и 10 долларов США". Эти полимерные красавицы получили награду в этом году за детальные изображения исторических фигур, карты Новой Зеландии и множество улучшенных функций безопасности.

8. Багамские деньги известны своими уникальными монетами, на которых изображены морские звезды и ананасы.

Хотя банкноты Багамских островов довольно красочные, остров, пожалуй, наиболее известен своими мелкими монетами. Багамская валюта содержит пять разных монет, каждая из которых изображает различные предметы, которые представляют страну Карибского бассейна. На монете в 1 цент выгравированы 3 морских звезды, а на монете в 5 центов изображен ананас с одной стороны.

9. Валюта Островов Кука изображает древний миф о женщине и акуле.

Острова Кука - это самоуправляемая страна у побережья Новой Зеландии, состоящая из примерно 15 островов. У этих островов есть свой миф о создании, который изображен на разных банкнотах их валюты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане усилят наказание за незаконное приобретение и сбыт валюты
Бизнес 23 ноября 2018 11:46
Отсутствие полной конвертируемости и репатриации валюты вызывает недостаток капитала в Узбекистане - эксперт
Бизнес 21 ноября 2018 18:17
Пресечена попытка вывоза из Азербайджана свыше $25 тыс.
Происшествия 19 октября 2018 16:48
Центробанк Азербайджана прокомментировал возможность укрепления маната (Эксклюзив)
Бизнес 12 октября 2018 17:27
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 25 июля 2018 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара немного снизился, курс евро резко вырос
Израиль 22 июня 2018 15:48
Лента новостей
Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)
Общество 18:23
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Политика 18:22
Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь
Другие страны 18:11
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США 18:02
Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3%
Россия 18:00
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 18:00
Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене
Энергетика 17:59
Основатель Huawei отверг обвинения властей США в шпионаже в пользу Китая
Китай 17:58