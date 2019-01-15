Самые необычные валюты в мире (ФОТО)

Валюта по всему миру старается не отставать от других эстетически, но также и с точки зрения мер безопасности. Ниже представлены некоторые из самых красивых и передовых валют в мире, пишет zakon.kz

1. Австралийские деньги водонепроницаемы и, как известно, их трудно подделать.

Австралийские деньги являются одними из самых передовых валют в мире: они не только полностью водонепроницаемы, но и, как известно, их трудно подделать из-за их сложного дизайна.

2. Китай изобрел купюру в 100 юаней, настолько сложную, что она поставила в тупик собственные банкоматы.

Массивные банкноты были настолько высокотехнологичными, что на самом деле китайские банкоматы сначала не могли их прочитать, и правительство должно было опубликовать заявление, в котором говорилось, что потребуется несколько дней для того, чтобы "обновить" машины, чтобы распознать новые купюры.

3. Арубанский флорин имеют различные мотивы в виде животных.

При разработке своей валюты Аруба стремился представить суть страны. Каждая из банкнот Арубы (10, 25, 50, 100, 500) имеет свой цвет, и в ней есть немного местной дикой природы. Раковины, гремучие змеи, совы, лягушки и окуни изображены на купюрах.

4. На южноафриканских рэндах изображены животные "большой пятерки" страны с одной стороны и лицо Нельсона Манделы с другой.

Когда Южная Африка стала республикой в ​​1961 году, была введена валюта рэнд - национальная валюта страны. На ее банкнотах изображена "большая пятерка" животных региона.

5. Новые канадские банкноты ориентированы вертикально и частично прозрачны.

В марте 2018 года Канада обнародовала дизайн новой 10-долларовой банкноты. Альта Десмонд из Новой Шотландии, активист движения за гражданские права, изображена на лицевой стороне первой вертикально ориентированной купюры в истории страны, которая также имеет прозрачную часть.

6. Вьетнамский донг может похвастаться микропечатью и другими передовыми мерами безопасности.

Вьетнамский донг имеет бурную историю: после пяти различных итераций до 2006 года, каждый из которых испытывал проблемы из-за отсутствия единообразия, нынешний дизайн донга является наиболее эффективным. Это может быть даже одна из самых сложных валют в мире.

7. Новая Зеландия выиграла "Банкноту года".

Согласно веб-сайту IBS, "Резервный банк Новой Зеландии начал выпускать новое семейство банкнот "Brighter Money" в 2015 году, начиная с номиналов в 5 и 10 долларов США". Эти полимерные красавицы получили награду в этом году за детальные изображения исторических фигур, карты Новой Зеландии и множество улучшенных функций безопасности.

8. Багамские деньги известны своими уникальными монетами, на которых изображены морские звезды и ананасы.

Хотя банкноты Багамских островов довольно красочные, остров, пожалуй, наиболее известен своими мелкими монетами. Багамская валюта содержит пять разных монет, каждая из которых изображает различные предметы, которые представляют страну Карибского бассейна. На монете в 1 цент выгравированы 3 морских звезды, а на монете в 5 центов изображен ананас с одной стороны.

9. Валюта Островов Кука изображает древний миф о женщине и акуле.

Острова Кука - это самоуправляемая страна у побережья Новой Зеландии, состоящая из примерно 15 островов. У этих островов есть свой миф о создании, который изображен на разных банкнотах их валюты.

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