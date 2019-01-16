Мадонна может выступить на "Евровидении-2019"

16 января 2019 09:27 (UTC+04:00)

Американская певица Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, организаторы ведут переговоры о ее выступлении на конкурсе в качестве приглашенной звезды, об этом, как сообшает РИА Новости передало издание Ynet.

Как стало известно Ynet, поп-звезда уже дала свое принципиальное согласие, однако сторонам пока не удается договориться относительно гонорара.

Из Израильской национальной телерадиовещательной корпорации "Кан", отвечающей за проведение "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили, что в настоящий момент идет составление художественной программы мероприятия. Список приглашенных звезд, которые примут участие в шоу, также находится в стадии формирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"
Израиль 10:05
«Желтые жилеты» протестуют против дороговизны жизни в Израиле
Израиль 14 декабря 2018 17:55
Грузинский лоукостер приостанавливает полеты до марта
Грузия 1 декабря 2018 12:59
Израиль планирует работать на природном газе
Израиль 30 ноября 2018 17:41
Протесты женщин против насилия проходят в крупнейших городах Израиля
Израиль 27 ноября 2018 16:55
"Эль-Аль" извинился перед пассажирами "субботнего" рейса и выплатит им компенсации
Израиль 26 ноября 2018 15:27
Лента новостей
Рианна подала иск в суд на своего отца
Интересное 10:14
Иранский нефтехимический комплекс на 12% увеличил экспорт
Энергетика 10:09
Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"
Израиль 10:05
Первая криптобиржа начала работать в Беларуси
Беларусь 10:00
Экспорт мандарин из Грузии превысил прошлогодний показатель
Грузия 09:55
Таджикистан и Украина обсудили сотрудничество в сталеварной отрасли
Таджикистан 09:52
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:49
Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ИКТ 09:49
Процессинговый центр Азербайджана продлевает гарантийный срок обслуживания оборудования и ПО
Тендеры 09:43