Захватывающий квест в Баку - приключения вайнеров (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ 28 Mall для представителей медиа прошёл показ турецкой комедии "Kafalar karışıq", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Особо интересным фактом является то, что исполнители главных ролей – это известные турецкие вайнеры, которые играют самих себя.

Режиссёр картины Юджел Йолчу. В главных ролях - Атакан Ёзйурт, Билал Ханджи, Фатих Ясин, Метин Акпынар и Фериде Хилал Акин.

Сюжет фильма - единственное препятствие, стоящее перед тем, чтобы Атакан женился на своей богатой возлюбленной Бусе, это её дедушка. Чтобы преодолеть это препятствие, Атакан решает найти отца Бусе, который был потерян много лет назад. Фатих и Билал, его давние друзья, сопровождают его в этом приключении. Захватывающий квест ведёт их в пустынную бухту Антальи. В конце концов, Атакан находит своего будущего тестя, но они сталкиваются с совсем неожиданной ситуацией. Вот тогда и начинается настоящее приключение...

(Автор: Джани Бабаева)

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