"Детское Евровидение-2019" пройдет в Кракове

18 января 2019 14:29 (UTC+04:00)

Песенный конкурс "Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском Кракове, заявил генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран, передает РИА Новости.

"Это фантастическое событие, которое пройдет в Кракове. Не могу дождаться", - сказал Керран в эфире Польского телевидения.

В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала победителем "Детского Евровидения", которое проходило в Минске.

Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.

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