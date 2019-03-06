Как убить друг друга? Турецкие звезды Мурат Боз и Седа Бакан покажут в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Премиум-кинотеатр CinemaPlus 13 марта в 19:30 в Elektra Events Hall проведет гала-вечер фильма "Öldür Beni Sevgilim" с участием турецких звезд Мурат Боз и Седа Бакан, сообщили Trend Life организаторы.

Режиссёр фильма - Шенол Сёнмез. В ролях: Мурат Боз, Седа Бакан, Ачелья Топалоглу, Ёзгюр Эмре Йылдырым, Седа Гювен, Ёси Мизрахи, Дильшад Шимшек и Али Йогуртчуоглу.

Сюжет повествует о семейной паре, которая решает убить друг друга. Окан и Демет женаты уже 5 лет. Несмотря на проведенные вместе годы, отношения у них не очень хорошие. Их любовный роман начался как в сказке, продолжался полным чувства эйфории и счастливо завершился. Но когда семейную жизнь поглотил быт, у пары пропало чувство эйфории друг другу…

Билеты можно приобрести онлайн на www.iticket.az.

Фильма выходит в прокат с 14 марта во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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