Азербайджанская команда "Как по Маслу" покоряет Украину, а Джавид становится отцом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по Маслу" с большим успехом дебютировала на самом рейтинговом канале Украины 1+1 - в юмористическом шоу "Лига Смеха", сообщает Trend Life.

Члены жюри и зрители стоя приветствовали команду, которая стала первым представителем Азербайджана в этом международном проекте. Интересно, что сегодня руководитель команды Джавид Шахбазбеков стал отцом первенца – у него родился сын. Поздравляем Джавида с первенцем, а команде "Как по Маслу" желаем дальнейших успехов.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Выступление команд оценивает жюри, которые по совместительству являются и тренерами этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество балов, соревнуются в специальном юмористическом батле, где за право выживание в проекте им нужно быть смешнее и ярче соперника.

(Автор: Вугар Иманов)

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