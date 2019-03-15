Семейная пара решила убить друг друга в Баку на глазах сотни людей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall прошла презентация турецкой романтической комедии "Öldür Beni Sevgilim" ("Убей меня, любимая" с участием турецких звезд Мурат Боз и Седа Бакан, сообщает Trend Life.

Презентация вызвала большой ажиотаж среди поклонников звезд и СМИ. Каждый старался сделать селфи или сфотографироваться, особенно с Муратом. Гости из Турции выразили восхищение столь горячим приемом, хотя Мурат Боз не впервые приезжает в Баку и каждый его приезд сопровождается ажиотажем. Перед показом фильма он даже спел на сцене вместе со своим маленьким фанатом.

Сюжет повествует о семейной паре, которая решает убить друг друга. Окан и Демет женаты уже 5 лет. Несмотря на проведенные вместе годы, отношения у них не очень хорошие. Их любовный роман начался как в сказке, продолжался полным чувства эйфории и счастливо завершился. Но когда семейную жизнь поглотил быт, у пары пропало чувство эйфории друг другу…

Режиссёр фильма - Шенол Сёнмез. В ролях: Мурат Боз, Седа Бакан, Ачелья Топалоглу, Ёзгюр Эмре Йылдырым, Седа Гювен, Ёси Мизрахи, Дильшад Шимшек и Али Йогуртчуоглу.

Фильма вышел в прокат с 14-го марта во всех кинотеатрах сети CinemaPlus. Юридические права по прокату фильмов в Азербайджане принадлежат компании Cinema Distribution.

Компания Cinema Distribution за 5 лет деятельности организовала кинопрокат более чем 300 местных и иностранных фильмов различного жанра. Фильмы, предоставленные кинотеатрам компанией Cinema Distribution, просмотрело рекордное количество зрителей. В Азербайджане и в других странах СНГ Cinema Distribution уже как 3 года является эксклюзивным партнером BKM – производителем фильма “Öldür Beni Sevgilim”, и за этот период времени предоставила стране множество успешных проектов.

(Автор: Вугар Иманов)

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