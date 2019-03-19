Азербайджанский хингял на американском телеканале (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Одной из участниц американского кулинарного телепроекта MasterChef Junior (Лучший повар Америки: Дети) стала 10-летняя девочка по имени Шеннен Хосман с азербайджанскими корнями, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу проекта в социальной сети.

Шеннен Хосман, проживает в Нью-Йорке (США), ее мама – азербайджанка, а папа родом из Бангладеша. Шеннен Хосман очень любит готовить, как азербайджанские блюда, так и зарубежные. В проморолике проекта Хосман показывает как готовит азербайджанский хингял.

Master Chef Junior - американский кулинарный конкурс с участием детей в возрасте от 8 до 13 лет, который транслируется на канале Fox. Победитель проекта получит 100 тысяч долларов.

(Автор: Джани Бабаева)

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