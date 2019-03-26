Сибирские морозы в жарком Баку: концерт Владимира Кузьмина

26 марта 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку состоится выступление известного музыканта, народного артиста России Владимира Кузьмина, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"В день грандиозного открытия фестиваля, 25 июля, состоится сольный концерт легендарного музыканта и исполнителя, неповторимого Владимира Кузьмина", - написано на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету, и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Открытие фестиваля состоится 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Напомним, что в 2017 году азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) представил клип на легендарную песню Владимира Кузьмина "Сибирские морозы".

(Автор: Джани Бабаева)

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