Архитектурная анимация Баку c Кукутиками (ВИДЕО)

9 апреля 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кукутики вновь собрались на большой концерт, чтобы порадовать детскими песенками своих любым маленьких и больших зрителей! Кукутики ждут мальчиков и девочек в коцертном зале Оперной студии в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 апреля в 12.00. В преддверии выступления Кукутики записали видеобращение с архитектурной анимацией Баку, сообщает trend Life.

Кукутики - музыкальное познавательное шоу для детей, в котором участвуют шесть персонажей: мышонок Ням, свинка Няша, енот Сеня, Девочка, Мальчик и веселый малыш-робот Кукуробик. Каждая их песня, каждый клип не просто источник веселья, но и интересное шоу, которое сообщает малышам нечто новое и полезное об окружающем мире!

Цена билетов от 15 до 75 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (051)3033540

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