Новая "Правда" от представителя Азербайджана на "Евровидении" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" Чингиз Мустафаев презентовал видеоролик на акустическую версию конкурсной песни "Truth" ("Правда"), сообщает Trend Life.

"Люблю делать кавер-версии песен, исполнять их по-другому, в своем музыкальном стиле. На этот раз сделал кавер на евровидийную песню "Truth". Наслаждайтесь акустической версией. Надеюсь, она вам понравится", - написал певец на своей странице в Instagram.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит 18-м по счету во втором полуфинале "Евровидения 2019.

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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