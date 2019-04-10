"Rauf & Faik" признались в любви на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 апреля, в Баку на сцене Elektra Events Hall состоится концерт азербайджанского дуэта "Rauf & Faik", сообщает Trend Life.

Рауф и Фаик уже приехали в Баку, о чем сообщили поклонникам на своей странице в Instagram.

Они записали небольшой видеоролик, в котором сообщают, что очень рады, что приехали в родную страну. Рауф и Фаик обратились к фанатам на азербайджанском языке, сказав: "Biz Sizi sevirik", что в переводе означает "Мы вас любим".

Напомним, что дуэт "Rauf & Faik" - братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ. Видеоролики их музыкальных композиций имеют миллионные просмотры в социальных сетях.

Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон голоса - четыре с половиной октавы.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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