Как азербайджанцы стали супергероями в эпоху мрачного Средневековья (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эпоху мрачного Средневековья, когда чудовища свободно бродили по земле, могущественная колдунья Вивьен Нимуэ, прозванная Кровавой Королевой, насылала чуму на земли Британии, пока её не одолел сам Артур. «Король былого и грядущего», видя, что смертным оружием ведьму не одолеть, разрубил её на части своим мечом Экскалибуром и поместил в особые сундуки, запечатанных «Словом Божьим». Сундуки было велено спрятать Рыцарям Круглого Стола там, «где их не нашёл бы даже Дьявол»… В наше время, полудемон и главный оперативник Бюро паранормальных исследований и обороны под кодовым именем Hellboy, ищет пропавшего в ходе поисков вампирского логова своего друга, агента БПИО Эрнесто Руиза. Как оказалось, Руиз сам оказался обращён в носферату в ходе поисков, и теперь выступает как рестлер…

Так начинается фантастический фильм "Хеллбой" американский супергеройский фильм режиссёра Нила Маршалла по сценарию Эндрю Косби, на основе комикса Майка Миньолы. В главной роли Дэвид Харбор. Премьера в Баку прошла в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall. Показ фильма с профессиональным азербайджанским дубляжом был подготовлен студией Cinemazadeh, сообщает Trend Life.

Гостями мероприятия были азербайджанские звезды, телеведущие, актёры, режиссеры, продюсеры, блоггеры и представители СМИ.

В кинотеатре диджей зажигал публику динамичной музыкой, гостям был представлен фуршетный стол и различные напитки.

Фильм озвучили - Агиль М. Гулиев, Хусния Мурватова, Гюльнара Зюлалова, Кямаля Пириева,Эркин Эргин, Наджиба Гусейнова, Тарана Оджагвердиева, Вюсал Гаджи-Гадир, Эмин Насирли и Рагим Рагимов.

Редактор и перевод дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Самир Алескеров, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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