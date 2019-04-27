В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus большой ажиотаж на ожидаемый фильм «Мстители:Финал» кинокомпании Marvel. Билеты раскупаются с космической скоростью.

Также на первый ночной сеанс, который пройдёт CinemaPlus, расположенный в Торговом центре Gənclik Mall, будет звёздный показ с азербайджанскими знаменитостями.

Режиссёры фильма Джо Руссо и Энтони Руссо.

В главных ролях Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Бри Ларсон, Карен Гиллан, Данай Гурира, Брэдли Купер и Джош Бролин.

Коротко о фильме: Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Любители кино смогут увидеть долгожданный экшн за день раньше до премьеры 28 апреля в 23:55 в сети кинотеатров CinemaPlus на русском и турецком языках.

Дата выхода фильма-29 апреля.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров и онлайн на официальном сайте кинотеатра:

www.cinemaplus.az

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