"История игрушек-4" в IMAX и за городом. Почему стоит посмотреть четвертую часть саги?

19 июня 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Несмотря на то, что первоначально четвертая часть "Истории игрушки" не планировалась, студия Pixar решилась пойти на этот шаг. Джон Лассетер, назначенный на пост режиссера мультфильма, объяснил позицию студии "любовью к истории", но сам ввиду занятости другой работой в студии, передал бразды режиссерского правления Джошу Кули.

"История игрушек-4" собрала в актерском составе настоящих звезд – Тома Хэнкса, Тима Аллена, Лори Меткалф, Джоан Кьюсак. Работа над мультфильмом шла долгих пять лет, а между третьей частью "Истории игрушек" и четвертой прошло целых девять лет.

Сюжет "Истории игрушек-4" разворачивается вокруг новой игрушки девочки Бонни, которую она сделала в школе из столовых приборов и назвала Вилкинс. Новичок не осознает того, что является игрушкой, теряется во время загородной поездки и все игрушки отправляются на его поиски.

Сага об игрушках началась двадцать четыре года назад. Первая часть франшизы вышла на экраны в 1995 году. При этом, костяк творческого состава остался тем же – Лассетер был режиссером двух первых частей, но оставался продюсером и сценаристом всех остальных.

Посмотреть "Историю игрушек-4" в формате IMAX можно будет только в сети кинотеатров Park Cinema в Баку, начиная уже с завтрашнего дня. Помимо этого, фильм будет показан и в загородном кинотеатре Park Cinema Zagulba Mall.

"В большинстве случаев, летние уик-энды многие из нас проводят на пляжах – с семьями, близкими, друзьями. Кино тоже может стать частью интересного отдыха. На своей странице в Facebook мы опубликуем расстояния от самых популярных пляжей до Park Cinema Zagulba Mall, так что нашим гостям будет очень удобно распределить свое время", - сказал пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.

Расписание сеансов: http://parkcinema.az/movies/view/7721/oyuncaqlar-ehvalat-4

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