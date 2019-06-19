В Баку пройдет Фестиваль красок HOLILAND – есть шанс на бесплатные билеты

БАКУ /Trend Life/ - 6 Июля в 11.00 в Karvan Palace в Баку пройдет фестиваль красок HOLILAND. Команда One Group обещает посетителям хорошее настроение и море ярких улыбок. И не только улыбок! Давайте разберемся, что же такое фестиваль красок и почему он набирает такую популярность?

Холи — это необычный праздник, который из-за своей яркости и неповторимости в народе получил название Фестиваль красок. Своей историей он уходит в легенды и мифы Индии, это один из немногих праздников индусов, который не несет религиозного характера и приходится по душе каждому. Холи – один из праздников, существующих на Земле, который празднуется повсеместно. Сейчас он набирает особую популярность в Северной Америке и Европе. А, к примеру, в Москве в 2015 году на него собрались 67 000 человек. Внушающие цифры, не так ли?

В процессе фестиваля люди обсыпают друг друга цветным порошком – холи-краской. Разноцветные лица и одежда поднимают настроение как минимум одним только своим видом. Праздник сопровождается музыкой и танцами, тем самым дарит людям яркие и незабываемые эмоции. Холи позволяет расслабиться, почувсвтовать себя ребенком и просто отдохнуть от серых будней!

Кроме того, ребята из One Group обещают много сюрпризов и конкурсов для своих посетителей! Вас будут развлекать MC Fearless,BeerMan, JagermeisterMan, Step Sister Dance Show, а также ди-джеи DJ Stasy, DJ Chaos, DJ TM, DJ Zak Mars, DJ Kenx, DJ Mike, DJ Came.

Позвольте краскам ворваться в вашу жизнь! Веселое мероприятие по доступным ценам способно порадовать всех! А вы готовы к позитивным летним эмоциям?!

Билеты можно приобрети здесь: https://iticket.az/ru/events/concerts/holiland-festival-of-colors/12126

Для подробной информации:

Instagram: one.group.az

+994516663131

+994775007001

+994554353397

Кстати, позвонив по указанным номерам, читатели Trend Life имеют возможность получения бесплатных билетов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор:Вугар Иманов)

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