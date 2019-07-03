В Баку на берегу Каспия пройдет "Кино Ночь" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь с 6 на 7 июля в кинотеатре CinemaPlus Amburan Mall состоится «Кино Ночь» с показом трёх фильмов, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

С 23:00 до 7 утра гостям будут показаны фильмы «Красивый, плохой, злой» (азербайджанский дубляж студии «Cinemazadeh» и русский дубляж), «Клуб анонимных киллеров» (азербайджанский дубляж студии «Cinemazadeh» и русский дубляж) и «Однажды в Стокгольме» (русский дубляж с азербайджанскими субтитрами).

Всю ночь до самого утра яркое выступление ди-джея будет зажигать публику динамичной музыкой. Также будут различные напитки.

Фильм «Красивый, плохой, злой» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц. Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

В боевике «Клуб анонимных киллеров» несколько легендарных и профессиональных наёмных убийц собираются где-то в секретном месте. Там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга.

Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» рассказывает о резонансном преступлении, произошедшем в 1973 году. Поведение заложников после освобождения вызвало сильное удивление общества, поскольку все они симпатизировали своим обидчикам. Известно, что услуги адвокатов похитителям платили жертвы преступления по собственной инициативе. С тех пор поведение, при котором жертва симпатизирует своему похитителю, повсеместно стали называть стокгольмским синдромом. Фильм на основе исторических событий снял Роберт Будро. Премьера картины состоялась на кинофестивале Tribeca в апреле 2018 года, а выход на большие экраны мира – год спустя.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе кинотеатра CinemaPlus Amburan Mall.

Цена билета: 15 АЗН. VIP 25 АЗН

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119

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