В Баку пройдет вечеринка картины за 160 000 000 долларов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Казалось бы, еще совсем недавно отгремели последние «Мстители» (причем, недавно в самом буквальном смысле этого слова, так как минувший уик-энд ознаменовался четырьмя сеансами расширенной версии «Финала»), но Marvel продолжает радовать своих поклонников новыми релизами. Уже завтра, 4 июля, в Park Cinema Metropark в прокат выходит «Человек-паук: вдали от дома» режиссера Джона Уоттса («Человек-паук: возвращение домой», «Полицейская тачка», «Клоун»).

Роль Питера Паркера исполнил Том Холланд («Человек-паук: возвращение домой», «Мстители: война бесконечности», «Мстители: финал», «В сердце моря»), Самюэль Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Время убивать», «Робокоп») снова появился в образе Ника Фьюри, а Джейк Джилленхолл («Послезавтра», «Эверест») сыграл Мистерио. Также в фильме снялись Мариса Томей, Джон Фавро, Зендея и другие.

«Человек-паук: вдали от дома» уже открыл свою кассу стартом продаж в Китае. В выходные лента заработала под 100 000 000 долларов США, а зрители остались в восторге от увиденного зрелища. Таким образом, только в Поднебесной картина выбила практически 2/3 своего бюджета, составляющего 160 000 000 долларов.

Сюжет картины отправляет нас в юность Питера Паркера, который едет на каникулы в Европу. Там он встречается с Ником Фьюри и соглашается помочь ему раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

В формате IMAX азербайджанские зрители смогут увидеть этот фильм только в сети кинотеатров Park Cinema. Но, кроме того, самая технологичная сеть кинотеатров Азербайджана предлагает фанатам «Человека-паука» принять участие на специальной вечеринке, посвященной старту фильма в прокате. Она состоится 4 июля в кинотеатре Park Cinema Metropark, а для того, чтобы принять в ней участие достаточно купить билет на сеанс фильма в зале Dolby Atmos на любую дату. Вечеринка начнется в 19:00.

«Мы уже проводили аналогичную вечеринку на премьере «Мстители: Финал», - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев. – Гости остались очень довольны. Конечно, и в этот раз мы готовим для участников вечеринки сюрпризы».

Также, по словам Фаталиева, в следующий вторник у каждого посетителя кинотеатра Park Cinema будет возможность купить билет в кино с 50-процентной скидкой. «В нашем кинотеатре функционирует несколько тарифов, которые позволяют приобрести билеты в кино по более низким ценам. Но помимо студенческого и семейного тарифов, по вторникам у нас проводятся «Супер-дни», а это значит, что билет на «Человека-паука» в тот же IMAX будет стоить всего 6,90 манатов», - сказал он.

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