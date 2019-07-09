Криминальная ночь в Баку – все начали подозревать друг друга (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь с 6 на 7 июля в кинотеатре CinemaPlus Amburan Mall состоялась яркая "Кино Ночь" с показом трёх фильмов, сообщает Trend Life.

С 23:00 до 7 утра гостям были показаны фильмы "Красивый, плохой, злой" и "Клуб анонимных киллеров" (азербайджанский дубляж студии Cinemazadeh и русский дубляж) и "Однажды в Стокгольме" (русский дубляж с азербайджанскими субтитрами). Среди гостей были режиссер Фуад Алышов, актеры Самир Алескеров и Азер Айдемир, телеведущие Сейран Бабаев и Искендер Ибрагим, и другие.

Всю ночь до самого утра яркое выступление ди-джея зажигало публику динамичной музыкой, гостям был представлен фуршет и различные напитки. Поддержку в организации мероприятия оказали Cinema Distribution и Cinemazadeh.

Всю ночь до самого утра яркое выступление ди-джея зажигало публику динамичной музыкой, гостям был представлен фуршет и различные напитки.

Фильм "Красивый, плохой, злой" основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц. Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина - маньяк-убийца? Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

В боевике "Клуб анонимных киллеров" несколько легендарных и профессиональных наёмных убийц собираются где-то в секретном месте. Там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга.

Криминальная драма "Однажды в Стокгольме" рассказывает о резонансном преступлении, произошедшем в 1973 году. Поведение заложников после освобождения вызвало сильное удивление общества, поскольку все они симпатизировали своим обидчикам. Известно, что услуги адвокатов похитителям платили жертвы преступления по собственной инициативе. С тех пор поведение, при котором жертва симпатизирует своему похитителю, повсеместно стали называть стокгольмским синдромом. Фильм на основе исторических событий снял Роберт Будро. Премьера картины состоялась на кинофестивале Tribeca в апреле 2018 года, а выход на большие экраны мира – год спустя.

(Автор: Вугар Иманов)

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