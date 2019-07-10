В Баку прошел Фестиваль красок HOLILAND (ФОТО)

10 июля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Karvan Palace прошел Фестиваль красок HOLILAND, организованный One Group, сообщает Trend Life.

Взрывы цвета, буйство красок и неописуемый восторг - вот что ожидало гостей праздника. Холи - это необычный праздник, который из-за своей яркости и неповторимости в народе получил название Фестиваль красок, который пришел к нам из Индии. Это праздник в честь зарождения новой жизни, насыщенный весельем и музыкой. Традиционно для проведения праздника в Индии использовались натуральные порошки из подручных средств. В процессе фестиваля люди обсыпают друг друга цветным порошком – холи-краской. Разноцветные лица и одежда поднимают настроение как минимум одним только своим видом. Праздник сопровождается музыкой и танцами, тем самым дарит людям яркие и незабываемые эмоции. Все пришедшие на праздник были готовы к ярким впечатлениям, и они их получили, как только их начали осыпать, обдувать яркими сухими красками, похожими на цветную пудру. За считанные минуты и люди, и площадка раскрасились яркими цветами радуги… Хорошее настроение, море ярких улыбок, килограммы красок и масса позитивных эмоций!

Гостям была представлена зажигательная развлекательная программа с участием MC Fearless,BeerMan, JagermeisterMan, Step Sister Dance Show, а также ди-джеи DJ Stasy, DJ Chaos, DJ TM, DJ Zak Mars, DJ Kenx, DJ Mike, DJ Came.

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(Автор: Вугар Иманов)

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